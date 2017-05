Jesse syttyy Oliverin! tähdeksi

Heinäveteläinen Jesse Kinnunen näyttää taitonsa Oliver!-nuorisomusikaalissa Rantasalmella. Kinnunen esittää musikaalissa yhtä päärooleista, lapsista muodostuvan taskuvarasporukan isähahmoa Faginia. Lukion ensimmäistä luokkaa Rantasalmella käyvä Jesse uppoutuu roolinsa pienintä elettä ja ilmettä myöten. Myös hänen laulutaitonsa riittää vaativan musikaalin vaativaan rooliin. Jessen taitava, joka solulla toteuttama ilmaisu erottuu joukosta jo ensimmäisestä joukkokohtauksesta asti. Jossain naurun sävyttämässä soolokohtauksessa tulee mieleen Jessen sukunimikaima, Heikki Kinnunen muikeine naamanvääntelyineen ja kädenliikkeineen. Tämä rooli on Kinnuselle hyvä, se antaa hänelle tilaa ja mahdollisuuden ottaa lahjakkuutensa käyttöön ja näyttää sen yleisölle.

Myös Heinäveden Tiina Peltonen ja Sonja Sallinen suoriutuvat rooleistaan mainiosti. Kumpikin esittää useampaa roolia, kuten monet näyttelijöistä.

Charles Dickensin klassikkoromaaniin perustuva näytelmä on lähtökohdiltaan tumma. Se kertoo Englannin luokkayhteiskunnan rajuista piirteistä 1800-luvulla. Tarina sinänsä on ajaton ja saa osaltaan miettimään myös tämän päivän maailman yhtymäkohtia noihin aikoihin.

Nuoret saavat tarinan elämään ja tuovat siihen keveyttä. Lähes kolmetuntinen esitys on täynnä mitä upeimpia laulu- ja tanssipätkiä. Erityisesti joukkokohtaukset nostavat tunnelmaa ja vetäisevät yleisön mukaansa. Yleisö on tärkeä osa esitystä, ja ainakin tässä eityksessä yleisö lähti mukaan jo ensimmäisellä puoliajalla taputuksin ja vihellyksin.

Ihmetellä täytyy, kuinka niinkin pienessä pitäjässä kuin Rantasalmella on saatu aikaan tällainen esitys. Lavalla soittaa koko ajan livenä noin 20-päinen puhallinorkesteri. Nuoria näyttelijöitä on mukana useita kymmeniä. Taustajoukkoa tämän esityksen tekemiseen on myös tarvittu paljon. Onnittelut Rantasalmi ja kiitos tästä elämyksestä.

Lionel Bart: Oliver! Tornado-teatteri, Rantasalmi, esitykset 21.4-13.5. Rantasalmen Nuorisoteatteri & Lastenteatteri Ranttali.

Ohjaus: Jari Pylväinen, Iiris Salmela

Musiikin johto: Marja Ikonen

Koreografia: Mari Ihanus, Sarianna Nuutinen

Lavastus: Artemia

Lauluopetus: Anna-Maija Saari, Soila Takanen, Saara Silvennoinen, Marketta Kosunen

Puvustus: Kati Lätti

Päärooleissa: Enni Kettunen, Sonja Putkonen, Jesse Kinnunen, Sonja Saarinen.

Päivi Konttinen

Kuva: Sampo Luukkainen