Jasper Pääkkönen löysi lempiuistimensa, loput myydään huutokaupalla Karvion torilla

Jasper Pääkkösellä oli mieluinen kotiinvieminen. Vuosia kadoksissa ollut Angry Birds -uistin löytyi Karvionkosken pohjalta.

Teksti ja kuvat: Eija Kvintus

Heinäveden Lehden toimitus sai keskiviikkona tiedon siitä, että perjantaina aamuyöllä ohikulkumatkalla oleva suuri Heinäveden ja kalastuksen ystävä Jasper Pääkkönen pysähtyy Karvionkoskelle seuraamaan kosken kuivahtamista. Toiveissa hänellä oli löytää pohjakivikosta Angry Birds -lempiuistimensa, jonka hän kadotti muutama vuosi sitten koskeen. Tulostakin tuli. Tavoitimme hänet aamutuimaan Uittotuvalta. Pääkkönen oli silminnähden tyytyväinen.

– Muistin tarkan paikan aivan oikein. Sieltä se löytyi. Oli tarttunut kivenkoloon, Pääkkönen riemuitsi värikäs uistin kädessään.

Pääkkönen on jo jatkanut uistimineen matkaansa, mutta Karvion torilla huudetaan tänään klo 12 Karvionkosken pohjasta kerättyjä uistimia, perhoja ja muita kalastusvälineitä, joita on laatikkokaupalla. Huutokaupan on lupautunut pitämään huutokauppakeisari Ari Palsanlahti. Nyt on luvassa laatutavaraa pilkkahintaan!

Kosken kuivattamishetki pidettiin salaisena turvallisuussyistä. Koski oli vedetön viime yönä kello 02.00-06.00. Koski raivattiin yöllä pikaisesti sen pohjalle kertyneestä roinasta. Saalis yllätti, sillä koskesta löytyi paljon muutakin tavaraa kuin kalastusvälineitä. Ylös nostettiin muun muassa haravaniittokone, tandempolkupyörä, useampikin kirves, kaksi pokasahaa sekä puolenkymmentä retkituolia. Airoja ja meloja oli lukematon määrä. Mammutinluita ei kuitenkaan löytynyt.

Alakuvassa Karvionkoski torstaina vähän ennen kuin yläniskalle rakennettava pohjapato oli yltämässä vastarannalle. Kosken kuivumishetki satutettiin torstain ja perjantain väliselle yölle, minkä vuoksi meillä ei ole kuvaa historiallisesta tapahtumasta.