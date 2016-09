Jampo Joponen aikoo iskeä kultasuoneen

Televisio on ollut auki Miettisellä varsin usein Rio de Janeiron olympialaisten aikana.

Eija Kvintus

Nyrkkeilijä Mira Potkosen tietä kohden alle 60-kiloisten naisten finaalia jännitetään kotikatsomoissa huomenillalla ympäri Suomen. Eniten taatusti Miran kotona Nokialla, jossa puoliso Henri Potkosen lisäksi äidin suoritusta seuraavat tyttäret Noora (11) ja Riina (9). Miran Heinävedellä asuva isä Jouko Miettinen sanoo katsoneensa molemmat tähänastiset ottelut kotonaan kaikessa rauhassa yksin vaikka naapuri pyysikin katsomaan ottelua kanssaan.

­ ­ – Onhan siinä oma jännityksensä mutta kestän minä katsoa. Eniten jännittää ehkä juuri silloin, kun Mira nousee kehään. Mutta täältä käsinhän ei mahda mitään. Voi vain toivoa, että kaikki menee hyvin, Miettinen pohtii.

Hän myöntää, että pari kertaa on hänenkin sentään pitänyt nousta ihan seisomaan.

­ – Sen tiedän, että yhdessä paikassa oli mennyt katsojalta akillesjännekin, kun oli hyppinyt riemusta Miran puolesta.

Jouko Miettisen mukaan Rio de Janeirosta on kantautunut toisen Mia-tyttären kautta lohdullista viestiä siitä, että kahdessa edellisessä ottelussa osumaa saanut silmäkulma on kunnossa, turvotus poissa ja Mira pääsee ottelemaan kiinalaista Yin Junhuaa vastaan. Jouko Miettinen ei odota tyttäreltään muuta kuin voittoa, sillä Mira on voittanut kaksi aiempaa otteluaan kiinalaista vastaan.

­ – Muutenkin Mira tuntui lähtevän kisoihin hyvillä ja rauhallisilla fiiliksillä, kuten valmentajakin on monta kertaa todennut. Hän sanoi lähtiessään, ettei halua enää hävitä vaan lähtee voittoja hakemaan siihen saakka, mihin kynnet pystyy.

Miettisen televisiotason päällä on kolme kuvaa Mira-tyttärestä eri ikäisenä. Kirjahylly on taas on täpötäynnä perhekuvia, joissa mukana ovat jo lastenlapsetkin. Niitä Miettisellä on neljä, sillä Mia-tyttärelläkin on Mian tavoin kaksi lasta.

­Mira Potkonen on itse todennut, että hän oli heistä kahdesta sisaruksesta se raisumpi. Jouko Miettinen sanoo, että tytär kutsuikin itseään jo muutaman vuoden ikäisenä Jampo Joposeksi tarkoittaen Jaska Jokusta. Liekö sekin enteillyt jotakin.

Nyrkkeily on Miettiselle itselleen varsin vieras laji. Mitä se nyt tyttären kautta on tullut tutuksi.

­ – Viimeksi olen tainnut nyrkkeillä kymmenkesäisenä Esa Kinnusta vastaan Rummukkalassa. Lamppu oli vain heilunut alakerrassa, kun ullakolla oteltiin, Miettinen muistelee.

­ – Sitä en muista, että oliko meillä jonkinlaiset nyrkkeilyhanskatkin.

Mira Potkosen menestys on näkynyt Heinävedellä saakka. Esimerkiksi tänään ei kaupoista löytynyt enää iltapäivälehtiä. Ne olivat tehneet kauppansa. Miettinen ei omista tietokonetta, joten nettiuutisointia hän ei ole päässyt lukemaan kuin silloin, kun naapuri on niitä omalta koneeltaan näyttänyt.

­ – Nesteellä on onniteltu ihan kädestä pitäen ja maanantai-iltana naapurin isäntä huusi pellon yli, että: ”Onnea, Joke.” Vastasin, että: ”Kiitos.” Siinä ei puhelimia tarvittu, Miettinen naurahtaa selvästi mielissään.

­ – Ja onhan Heinävettä mainostettu viime päivinä paljon televisiossa. Kunta on tullut tätä kautta monelle tutuksi.