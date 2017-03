Helteet väistyvät viikonlopuksi

Koulujen päättäjäispäivän sää on viileä ja tuulinen. Etenkin maan itä- ja pohjoisosissa on epävakaista.

Ilmatieteen laitoksen 2. kesäkuuta laatiman ennusteen mukaan kylmä rintama liikkuu perjantaina Suomen yli kaakkoon ja koko maahan virtaa pohjoisesta huomattavasti viileämpää ilmaa. Kylmän rintaman yhteydessä esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, joihin voi etenkin maan itäosassa liittyä myös voimakkaita ukkospuuskia. Säärintaman etupuolella lämpötila kohoaa perjantaina etelässä ja idässä hellelukemiin. Puuskainen luoteistuuli tuo kuitenkin viileää ja jopa koleaa ilmaa nopeasti kohti etelää. Päivälämpötilat laskevat lauantaiksi noin 10 asteella.

Lauantaina päivälämpötila on maan pohjoisosassa 5…10, maan keskiosassa 10…15 ja maan eteläosassa 14…18 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa sää on lauantaina puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja, Lapissa paikoin myös räntäkuuroja. Maan länsiosassa on aurinkoisempaa ja enimmäkseen poutaa. Luoteistuuli on päivällä suurimmassa osassa maata puuskissa navakkaa.

Sunnuntaina päivälämpötilat jäävät koko maassa 5 ja 15 asteen välille. Sää on pääosin puolipilvinen.. Kuurosateet painottuvat sunnuntainakin maan itä- ja pohjoisosaan.