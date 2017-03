Heinäveden lukiolaisilla tänään täysistunto Strasbourgissa

Heinäveden lukiolaisista ja muutamasta yläkoulun 9.-luokkalaisesta koostuva ryhmä sai rahallista tukea Euroscola-matkalleen Euroopan Uniolta. Omaa varainkeruutakin tarvittiin.

Heinäveden lukion oppilailla on tänään tavallisesta poikkeava koulupäivä, sillä he ovat parhaillaan vierailulla Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Aamun turvatarkastuksen jälkeen lukiolaiset asettuvat parlamentin jäsenten paikoille. Jokainen mukana oleva koulu esittelee aamupäivällä itsensä napakassa minuutin pituisessa esityksessä. Samaan aikaan isolla istuntosalin seinänäytöllä on nähtävissä kuva esittäytyvästä ryhmästä sekä tyypillistä maisema-/miljöökuvaa ryhmän kotipaikkakunnalta.

Kouluesittelyjen jälkeen on parlamentin virkamiesten vuoro kertoa parlamentin toiminnasta ja Euroopan Unionista.

Eri maiden opiskelijoista koottujen monikielisten työryhmien kokoukset pidetään iltapäivällä valiokuntien kokoushuoneissa. Siellä nuoret keskustelevat ja vaihtavat mielipiteitä keskeisistä Eurooppaa koskevista aiheista, joita on valmisteltu etukäteen kouluissa. Aiheita ovat ympäristö ja uusiutuvat energiamuodot, turvallisuus ja ihmisoikeudet, kehitysapu, EU:n tulevaisuus, muuttoliike ja kotouttaminen sekä nuorten työllisyys.

Työryhmien raportit esitetään täysistunnossa, joka pidetään Euroopan parlamentin istuntosalissa. Salissa pelataan myös Eurogame-pelin finaali ja jaetaan Euroscola-diplomit. Päivä päättyy Eurooppa-hymniin.

Heinävedeltä Euroscola-matkalle lähti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 18 lukiolaisen ja kuuden yläkoulun 9.-luokkalaisen ryhmä.