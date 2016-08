Heinäveden, Kangasniemen ja Mikkelin pakolaispäätöksiä odotetaan

Etelä-Savossa Mikkelissä, Hirvensalmella, Pertunmaalla ja Juvalla on saatu järjestettyä 125 kuntapaikkaa kiintiöpakolaisten vastaanottoon. ELY-keskus odottaa kuntapaikkapäätöksiä elo- ja syyskuussa Heinäveden ja Kangasniemen kunnista sekä Mikkelin kaupungista. Näistä kunnista, jos esitykset etenevät esityksien mukaan, saadaan vielä noin 100 uuttaa kuntapaikkaa. Kuntapaikkojen tarve on suurin syksyllä.

Etelä-Savon ELY-keskus on neuvotellut kevään aikana 200 lisäkuntapaikasta, erityisesti Etelä-Savon vastaanottokeskuksissa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittamiseksi. Etelä-Savossa on tällä hetkellä 100 uutta kuntapaikka, Pieksämäellä 50 ja Savonlinnassa 50.

Etelä-Savossa on edelleen 688 turvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksissa odottamassa päätöksiä (Mikkelissä 220, Pieksämäellä 146 ja Savonlinnassa 322) ja lisäksi eri alaikäisyksiköissä nuoria yksin tulleita turvapaikanhakijoita on 109.

Etelä-Savossa kotoutumisen tueksi käynnistyi heinäkuussa ESR-rahoitteinen Polkuja Yhteisöön hanke, jossa tuetaan kuntien kotoutumistyötä, erityisesti uusia kuntia, jotka ovat päättäneet ottaa vastaan turvapaikanhakijoita.

Valtakunnallisesti maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on oleellisesti vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2015 ja 2016 Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita yhteensä 35 834. Vuoden 2016 turvapaikanhakijoiden määrä tähän asti on 3358 henkilöä.