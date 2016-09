Blogissa: Palvelua!

Palvelualalla työskennelleenä ja yhä ihmisläheistä työtä tekevänä sitä usein kiinnittää huomiota ihmisten tyyliin palvella asiakkaitaan. Kuinka kaupan kassalta irtoaa hymy, kuinka saan henkilökohtaista palvelua pienessä tai isommassakin erikoisliikkeessä. Mielenkiintoisia kokemuksia on kertynyt vuosien varrelta, ympäri Suomea.

Jonkun kaupungin hieman isommassa kodinkoneliikkeessä tuntui, että myyjät suorastaan pakoilevat, leikkivät piilosilla oloa hyllyjen takana. Tuli tunne, että mistä myyjät saavat palkkansa, jos asiakkaan kohtaaminen tuntuu olevan se viimeinen asia, mitä haluavat työssään tehdä. Autokaupat ovat monet olleet samanlaisia useammalla paikkakunnalla. Kun olet naisasiakas, saat ihan huviksesi tallustella pitkin poikin autohallia, myyjää ei kiinnosta millä asialla olet. Kannattaa ottaa mies mukaan, ihan kuka tahansa, kunhan on mies. Silloin saat ehkä myyjän ilmestymään paikalle, mutta sekään ei ole ihan varmaa. Kaupan kassat ovat olleet enimmäkseen kohteliaita ja hyväntuulisia. Johtuneeko siitä, että asiakas on tavallaan pakko kohdata ja tietyt kohteliaisuudet pakko sanoa. Pientä ärtyneisyyttä on ollut joskus havaittavissa, jos joku asiakas on käyttäytynyt ei-toivotulla tavalla (puhunut epäselvästi tai ei vaan muuten ole miellyttänyt kassaneitiä), enkä tällä tarkoita, että kyseessä olisi päihtynyt asiakas. Jokainen joskus väsähtää työssään, mutta meille aikoinaan koulussa opetettiin, ettei sitä näytetä asiakkaalle.

Näin kesäaikaan monet työpaikat työllistävät nuoria kesätöihin. Hyvä niin, sillä heille työkokemus on yhtä tärkeää, kuin asiakkaille hyvä palvelu. Olen nimittäin useasti kiinnittänyt huomiota siihen, että juuri nuoret kesätyöntekijät ovat ystävällisiä, iloisia ja innokkaita työssään. Ehkä se johtuu siitä, että he eivät ole vielä urautuneita ja väsähtäneitä työhönsä. Se voi johtua myös siitä, että he oikeasti tykkäävät työstään ja ihmisten palvelusta. Kun on mielekäs työ, sitä jaksaa tehdä ilolla vuosikymmeniäkin. Aikoinaan yritykseni yhteydessä oli pieni kahvila. Kahvilan seinällä oli hinnasto, johon loppuun olin kirjoittanut: ”Hymy ei maksa mitään”. Hyvä muistutus itselleni, mutta sain sillä usean asiakkaankin hymyilemään.

Mervi Hokka