Tapaninpäivänä 26.12. on Heinäveden seurakuntakodilla joulukonsertti, jossa laulaa baritoni Juha Kotilainen. Kotilainen on esiintynyt monien suurten kirkkomusiikkiteosten solistina sekä Suomen Kansallisoopperan ja monien ulkomaisten oopperatalojen lavoilla. Konsertissa kuullaan niin perinteisiä joululauluja kuin myös harvemmin kuultuja sävelmiä. Pianistina toimii kanttori Sauli Rissanen. Selloa soittaa Annamari Hiltunen. Konsertti alkaa kello 16, ohjelma on maksullinen.