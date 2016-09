Grafiittiesiintymiä kartoitetaan nyt Pohjois-Heinävedellä

Sähkömagneettisen mittauslaitteen vastaanotinta kantava geologi Henrik Nygård, välikaapelia virittävä Morgan Snell ja geologi Sauli Raunio lähettimineen ovat valmiina lähtemään maastoon.

– Tästä jää aivan samanlainen jälki kuin lyijykynästä, geologi Sauli Raunio näyttää ja vetää kalliosta lohkomallaan grafiittisiivulla viivan peukaloonsa. Metsätien ojanpenkan kallioleikkaus osoittaa selkeästi, miltä grafiittiesiintymä näyttää kalliossa ja vieressä välkkyvä keltainen kimalle kertoo myös sen, että tyypillisesti grafiittilöydöksen viereltä löytyy kiillegneissiä, jota kansan suussa kutsutaan kissankullaksi.

Kenttätöistä vastaava Sauli Raunio on yhdessä toisen geologin Henrik Nygårdin sekä ruotsalaisen Morgan Snellin kanssa tehnyt viime päivät sähkömagneettisia tutkimuksia Heinäveden puolella Kohmansalossa Pitkäjärven alueella. Miehet työskentelevät suomalaisperäiselle Fennoscandian Resourcelle. Seuraavaksi siirrytään viereisen Aitolammen ympäristöön. Tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Heinäveden grafiittiesiintymien laajuus. Heinävedelle he siirtyivät Leppävirran puolelta Haapamäestä, jossa toisen vastaavan grafiittiesiintymän kartoitustyö saatiin valmiiksi.

Raunion mukaan Leppävirran ja etenkin Heinäveden grafiittiesiintymät ovat lupaavia. Grafiittipitoisuus on suuri ja rikastamista haittaavaa rikkiä on vähän.

– Pinta-alaltaan tämä on suurempi mutta määrä ja laatu lopulta ratkaisevat. Luonnossa esiintyvää isorakeista suomumaista grafiittia, jota niin Pitkäjärven kuin Haapamäenkin alueelta löytyy, on Suomessa vähän, Sauli Raunio selvittää.

Fennoscandia Recources on tähän mennessä tehnyt tutkimuksia Kolarissa, Pertunmaalla ja Kiihtelysvaarassa. Yhtiö on tehnyt malminetsintähakemukset Pitkäjärven alueella noin tuhannelle hehtaarille ja Leppävirran puolella Haapamäen alueella noin 770 hehtaarille. Myös 2013 tehdyt varaukset ovat yhtiön nimissä.

Tutkimuksista lisää torstain 25.8. Heinäveden Lehdessä.